Ardahan'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle sergi açıldı

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 1-7 Haziran ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca içerisinde Ardahan'ın da olan 8 ilde eş zamanlı olarak yılsonu sergisinin açılışı yapıldı.

Video konferans yolu ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın öncülüğünde yapılan sergi açılışına Vali Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner ile Vali Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kurum müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri kurslarında elde edilen çeşitli el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

Zehra Mine Öner, ürünlerin hepsinin büyük anlam ve değer taşıdığını belirterek, Halk Eğitim yetkililerine, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.