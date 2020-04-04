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Ardahan'da hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Ardahan’da şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, aşılama çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Ardahan'da şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, aşılama çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.


İl hayvan sağlını zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ''Şap hastalığı nedeniyle, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ve aşılama çalışmalarının daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi adına il sınırlarının dışına ve il sınırları içerisinde hayvan hareketleri 04. 04.2020 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.''


Ardahan'da şap hastalığının görünmesi üzerine Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışmalarına başladı. Bu arada, kent karantina altına alındı.


Kente dışarıdan hayvan girişine ve ilden hayvan çıkışına izin verilmiyor. Jandarma ekipleri bu konuda güvenlik önlemleri alarak kontroller gerçekleştiriyor. Karantinanın şap hastalığının tamamen ortadan kalkana kadar devam edeceği belirtildi.

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