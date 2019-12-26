Ardahan'da Hayvan Hastalıkları ve Buzağı kayıplarıyla mücadelede önemli adım

Protokol gereği merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde başlayan aşılama çalışmalarına Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda, tarım ve hayvancılık yetkililerinin katılımı ile Vali Mustafa Masatlı, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar arasında imzalanan protokol kapsamında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin ayırdığı 130 Bin TL, Ziraat Odası'nın ayırdığı 20 Bin TL ve İl Özel İdare'nin ayırdığı 250 Bin TL olmak üzere toplam 400 Bin TL'lik bütçe ile bölgedeki gebe büyükbaş hayvanlara ücretsiz olarak bakteriyel ve viral kaynaklı hastalıklarla mücadele aşısı yapılamaya başladı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, meraların korunması, büyükbaş hayvanlarda hastalıkların önlenmesi ve buzağı kayıpların en aza indirilmesi noktasında Büyükbaş Hayvancılık Eylem Planını hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu noktada önemli gelişmeler sağladık. Bundan sonraki aşamada buzağı kayıplarını en aza indirmek için, başta Tarım Bakanlığımızın da verdiği E.Coli aşısı olmak üzere Roto-Corola aşısı buzağı kayıplarının önüne geçmede etkilidir. Biz ilimizde ilk defa bu sene 400 bin TL tutarında bir aşıyı vatandaşlarımızın ahırlarına kadar giderek gebe büyükbaş hayvanlara yapacağız. Roto-Corola aşısı ile 30 bin buzağı ölümünün önüne geçmeyi hedefliyoruz. Buzağı kayıpları Türkiye ortalaması %5-6, ilimizde ise %16 civarındadır. Türkiye ortalamasının iki kat daha fazlasına tekabül etmektedir. Bunun önüne geçmek istediğimizi söylediğimizde, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız buna destek olacaklarını, bu iş el birliğiyle yapıldığında daha başarılı olacağını söylediler. Bu doğrultuda, 400 Bin TL'lik aşıyı vatandaşlarımızın hayvanlarıyla buluşturtmuş olacağız. 1 ile 10 hayvan arasındaki işletmelerimiz öncelikle bu aşıdan yararlanacaklar. Bu kapsamda ilimize 10 milyon TL‘nin üzerinde katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz. Destek veren, katkı sunan ve sahada hizmet verecek personelimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu aşılar tamamıyla kendi personelimiz ve araçlarımız marifetiyle yapılacaktı. Bu çalışmanın, ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına da katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural da bu çalışmanın Ardahan'da hayvancılığın büyümesi ve üreticilerin desteklenmesi anlamında önemli olduğunu belirterek, üreticiyi destekleyecek her projeye imza atacaklarını söylediler ve projenin hayata geçirilmesindeki özveri ve katkılarından dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür ettiler.

Vali Mustafa Masatlı, toplantının akabinde program kapsamında Büyük Sütlüce köyünde başlayan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte köye giden Vali Masatlı, ahırlarda yapılan aşılama çalışmalarını izledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üreticiler, gebe büyükbaş hayvanlar için ücretsiz olarak yapılan aşılama çalışmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Vali Masatlı'ya ve diğer katkı sağlayanlara teşekkür ettiler.