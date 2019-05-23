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Ardahan'da Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Ardahan’ın Göle ilçesi Dölekçayır köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesi Dölekçayır köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs 2019 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesi Dölekçayır Köyünde ikamet eden Yavuz Çelik isimli şahsa ait ahırdan (13) adet büyükbaş hayvan çalındı.


Hayvan sahibinin şikayeti üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ve Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde çalınan hayvanlar Kars'ın Susuz ilçesinde olduğu tespit edildi. 20 Mayıs 2019 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesi Aksu köyü kırsalında çalınan hayvanlardan (9) adedi bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. Olayın faillerinin tespit edilerek yakalanmaları çalışmalarına devam ediliyor.

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