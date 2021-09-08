Ardahan'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 6 büyükbaş hayvanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma KOM. Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından izinsiz getirilen hayvanların Posof ilçesine bağlı Taşkıran köyü yaylasında tutulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler Taşkıran köyü yaylasına operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri hayvanlarla birlikte suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen büyükbaş hayvanlar muhafaza altına alınırken, yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.