Ardahan'da ilk ders zili çaldı

Ardahan'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler çalan ilk okul zili ile ders başı yaptı.

Ardahan'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışı merkez 23 Şubat İlkokulu'nda gerçekleşti.

Burada konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler yetiştirmemiz lazım. Yerli ve milli olunması için çaba sarf etmemiz lazım. Ardahan olarak bir önceki yıllara oranla daha iyi noktadayız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Çerkezoğlu da kentte 17 bin 126 öğrenci, bin 331 öğretmenin bin 280 derslikte 2019-2020 eğitim öğretime başladığını ifade etti.

Program öğrencilerin gösterisi ve okunan şiirlerle sona erdi.