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Ardahan'da inşaat işçilerinin soğukla mücadelesi

Ardahan’da sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, dondurucu soğuktan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, dondurucu soğuktan korunmak için tenekeler içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.


Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan inşat işçileri, hava sıcaklığının eksi 23 dereceyi gördüğü kentte ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Dondurucu soğuklardan etkilenmemek için teneke içinde ateş yakarak ısınan işçiler, bir yandan çalışırken diğer yandan da soğuklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.


İşçiler soğuk havalardan korunmak amaçlı tenekeler içinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyledi.

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