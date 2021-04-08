Ardahan'da jandarma anonslarla 'evde kalın' çağrısı yapıyor

Ardahan'da korona virüse karşı alınan tedbirlerin ardından kent merkezi gibi köyler de sessizliğe büründü. Köylerde devriye gezen jandarma ekipleri, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor.

Vaka sayılarının hızla arttığı Göle ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla birçok köyde karantina uygulanmasına karar vermişti. Bu kararın ardından jandarma ekipleri köylerde devriye gezerek uyarı anonsları yapıyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri ise 112, 155, 156 çağrı merkezlerinin yönlendirmeleri ile Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanıyor. Jandarma ekipleri de köy ve mahallelerde devriye gezerek, anonslarla halkı evlerinde kalmaları yönünde uyarıyor. Anonslarda, “Kıymetli vatandaşlarımız korona virüs salgını ilçemizde hızla yayılmaktadır. Tedbirlere uyarak hastalığın yayılmasını önleyebiliriz. Bu süreçte aile ve akraba ziyareti yapılmaması hususunda gereken hassasiyeti göstermenizi sağlayabiliriz" deniliyor.