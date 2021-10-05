Ardahan'da jandarma hayvanları koruma gününü unutmadı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında, Ardahan'daki sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşıladı.

Ardahan'daki sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yapan, Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özellikle vurgu yaparak sokak hayvanlarına mama ve su verdi, ihtiyaçlarını giderdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları koruma gününde kent genelindeki sokak hayvanları için cadde ve sokaklara süt, mama ve et bıraktı. Çalışma esnasında karşılarına çıkan kedi ve köpeklere şefkatle yaklaşan ekipler, onları elleriyle besledi.