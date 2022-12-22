Ardahan'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Ardahan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve içki ele geçirildi, 5 kişiye işlem yapıldı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yol kontrolü ve üst araması yaptı. Uygulamada 5 şüphelinin üstünde kaçak içki, 190 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabancı ele geçirildi. 2'si Gürcistan uyruklu 5 zanlıya "Kaçakçılık" suçundan işlem yapıldı.