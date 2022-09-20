Ardahan'da 'kaçak silah' operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yapan 2 çoban gözaltına alındı.

Hanak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, çobanlık yapan Hanak-1982 doğumlu N.A. ve Iğdır-1995 doğumlu R.İ. isimli şahısların silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, alıcı gibi davranan bir polis memuru, kaçak silah satışı yaptıkları iddia edilen N.A ve R.İ ile Bayraktepe mevkiinde buluştu.

Burada silah ticareti yaptıkları anlaşılan N.A. ve R.İ'yi gözaltına alan polis ekipleri, operasyonda ruhsatsız iki tabanca ile silaha ait fişekler ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.