Ardahan'da kaçak silah ve sahte küpe operasyonu

Ardahan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak silah ve sahte küpe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Hanak ilçesinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 20 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 12 adet büyükbaş hayvan küpesi ele geçirildi. Jandarmanın bomba arama köpeği Sağın'ın da görev aldığı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.