İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ardahan’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.


Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Üniversite Kavşağında bazı araçlarda arama yaptı.


Bir otomobilde, 3 bin 370 paket bandrolsüz elektronik sigara tütünü, 630 paket gümrük kaçağı sigara, 110 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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