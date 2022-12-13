Ardahan'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Ardahan'da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da kapanan 9 köy yolunda yürütülen çalışma sonrası ulaşım sağlandı.

Kent merkezi ve köylerinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. 9 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri bölgede yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun süren çalışmasının ardından kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.

Ardahan Belediyesi kentteki kar yağışı sonrası seferber oldu. Ekipler ana arter ve çevre yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.