İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

Ardahan’da gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Ardahan'da gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar kenti beyaza bürürken, kar kalınlığı 30 santimi aştı.


Ardahan'da lapa lapa yağan kar sonrası çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekerken, özellikle sokak aralarında birçok araç mahsur kaldı.


Ana arterlerde kar küreme çalışmaları sürerken, belediye ekipleri de kaldırımları temizliyor. Kar yağışı sonrası karla kaplı aracını temizleyen Ahmet Karadayı, "Uzun bir aradan sonra ilk defa böylesine kar yağıyor. Güne karla uyandık. Karla kaplanan araçlarımızı ve iş yerlerimizin önünü temizliyoruz. Kar berekettir'' dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.