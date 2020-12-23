Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayoluun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Ardahan'dan Artvin'in Şavşat ilçesine giden Tayfur Kılıç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aracının kaydığını söyleyerek geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Kılıç, ''Şavşat'a gidiyordum. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aracım kayarak yoldan çıktı. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla aracı kurtardık. Bu hava şartlarında gidemem diye geri dönmek zorunda kaldım.'' dedi.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.