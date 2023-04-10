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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu’nun Sahara Geçidi’nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.


Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2 bin 640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.


Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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