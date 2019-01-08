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Ardahan'da kar ve tipi yolları kapattı

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.



Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar Geçidi'nde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

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