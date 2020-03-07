İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.


2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.


Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.


Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.