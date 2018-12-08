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Ardahan'da kar yağışı

Ardahan’da kısa süreli etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Ardahan'da kısa süreli etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.


Ardahan'da saat 22.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı Ardahan merkezde cadde ve sokakları kısa süreliğine beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşları ve trafikte seyir eden araç sürücülerini hazırlıksız yakalarken, ulaşım olumsuz etkilendi. Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.


Kar yağışını özlediklerini söyleyen Mesut yıldız, ''Uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Uzun zamandır yağmıyordu ve Kar yağışını özlemiştik. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz ve inşallah devamı gelir.'' dedi.

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