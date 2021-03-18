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Ardahan'da kar yağışı

Ardahan’da dün başlayan sağanağın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da dün başlayan sağanağın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.


Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.


Baharı beklerken güne karla uyandıklarını söyleyen Orhan Gürbulak, "Bugün 18 Mart ve güne karla uyandık. Biz baharı beklerken kar yağmaya devam ediyor" dedi.

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