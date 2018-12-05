Ardahan'da kar yağışı başladı

Ardahan’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü.
Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı kentte gün içinde aralıkla devam edecek.
Ardahan Valiliği kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.