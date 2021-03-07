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Ardahan'da kar yağışı başladı

Ardahan’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede kenti etkisi altına altına alan kar yağışı, cadde ve sokaklar ile araçları beyaza bürüdü.



Ardahan'da akşam saatlerinde başlan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar mevsimini beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söyleyen Kaan Gündoğdu, ''Uzun bir aradan sonra Ardahan'da 7 Mart akşamı itibariye tekrardan kar yağışı başladı. Biz bahar mevsimini bekliyorduk ama tekrardan kar yağışının başlaması adeta sürpriz oldu. Bu mevsimin son karıdır ve bundan sonra önümüz bahar diye düşünüyorum.'' dedi.

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