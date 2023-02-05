Ardahan'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği duyurularak, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" diye belirtildi.