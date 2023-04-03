Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Ardahan'da kar yağışı sonrası kenti beyaz örtüsüyle kaplarken şehir merkezinde renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan'da hafta sonu etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu kent, beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hayati Nesipoğlu, 2-3 gün boyunca yağan kar sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi. Nesipoğlu, ''Bahar'da yağan karla birlikte kışın geri geldiğini hissettik. Yaz gelişine aldanarak vatandaşlar yazlık elbiselerini giyerken ani yağan karla birlikte havaların soğuması kışlık elbiseleri giymeye zorladı. Burası Ardahan ve ne zaman kar yağacağı belli olmuyor. Ama karla birlikte kartpostallık görüntüler de oluştu'' dedi.