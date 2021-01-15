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Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.


Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

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