Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.