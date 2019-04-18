Ardahan'da karayolunda göçük

Ardahan'ın Göle ilçesi ile Kars arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, gün boyu etkili olan sağanak ve kar yağışı nedeniyle Kars-Göle kara yolunun 9. kilometresinde, Hoştülbent Köyü mevkisinde göçük meydana geldi. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, göçük nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yürüttüğü öğrenilirken, ekiplerin kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düşmesi sonucu çalışmalarını zorlukla yürüttüğü belirtildi.

Kars-Göle kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatan ekipler, sürücülere de Ardahan-Göle karayolunu kullanmaları uyarısında bulundu.