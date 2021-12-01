Ardahan'da karda kayan minibüs traktör yardımı ile kurtarıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüs şarampole kaydı. Traktör ile bağlanan minibüs, uzun uğraşlar sonucu tekrar yola çıkarılabildi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da sürücüler zor anlar yaşadı. Çıldır'dan Ardahan'a seyreden bir minibüs, kayarak Gölveren köyü yakınlarında yoldan çıktı. Traktör ile bağlanarak kaydığı yerden kurtarılan minibüs tekrar yoluna devam edebildi.

Minibüs sürücüsü, aniden bastıran kar yağışı ile yolların kayganlaştığını ve direksiyon kontrolünün güçlükle sağlanabildiğini söyledi.