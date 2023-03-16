İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da karda yiyecek arayan Tilki havadan görüntülendi

Ardahan’da karlı doğada yiyecek arayan tilki, drone ile görüntülendi.

Ardahan'da karlı doğada yiyecek arayan tilki, drone ile görüntülendi.


Ardahan'ın Hanak ilçesinde karla kaplı arazide drone ile çekim yapan Doğu Yılmaz, bir süre sonra kar üzerinde gezinen bir tilkiyi fark etti. Yılmaz, insansız hava aracıyla tilkiyi havadan takibini sürdürdü.


Görüntülerde tilki, havadan kendine yaklaşan sese aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdürüyor. Uzun bir süre kar altında yiyecek arayan tilki Doğu Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi.

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