Ardahan'da kardan mahsur kalan 3 hasta 4 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köylerde rahatsızlanan 3 hasta, yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Rahatsızlanan Hanak ilçesine bağlı Çat köyündeki 60 yaşındaki Rıza Aktaş, Çimliçayır'daki 85 yaşındaki Seyran Çimen ile Yukarıaydere köyündeki 75 yaşındaki Şerafettin Tekin'in yakınları durumu yetkililere bildirdi. Köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser'in talimatıyla üç köyde rahatsızlanan hastalara sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu köylere ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaları önce Hanak Sağlık Ocağı'na, ardından da Ardahan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Hasta yakınları Kaymakam Fatma Keser ile karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.