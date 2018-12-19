Ardahan'da karla mücadele

Ardahan'da kar yağışının ardından belediye ekipleri, buzlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Ardahan kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrasında dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte özellikle güneş görmeyen bazı sokakların buzla kaplandığı gözlendi. Trafiğin aksamasına sebep olan ve yayaların yürümekte zorluk çektiği sokaklardaki buzlar iş makineleri ile temizlenmeye başlandı. Akşam saatlerinde belediyeye ait iş makineleri Kongre Caddesi başta olmak üzere birçok cadde de buzla mücadele çalışması başlattı.