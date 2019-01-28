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Ardahan'da karla zorlu mücadele

Ardahan’da İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.


Ülke genelinde çetin kış koşulları etkisini sürdürürken, bu mücadelenin yoğun yaşandığı iller arasında Ardahan da bulunuyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışma yürütüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf eden ekipler, çoğu zaman fırtına ve tipiye rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Yaklaşık 2 gün boyunca etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yolu kapanan Ardahan merkeze bağlı Çalabaşı köyü ve Çiftlik Mahallesi'nde yol açma çalışması başlatan ekipler, burada yaşayan engelli vatandaşları da kurtararak tedavileri için Ardahan'a gönderildi.


Ekipler Hoçuvan bölgesinde 3 ekiple karla mücadelesine devam ediyor.

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