Ardahan'da karne heyecanı

Ardahan'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Kentte 218 eğitim kurumunda eğitim-öğretim gören 18 bin 775 öğrenci karne aldı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Erdem ve İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu'yla birlikte Atatürk İlk ve Ortaokulunda ve Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere karne dağıttı.

Vali Masatlı, bugün Türkiye'de 18 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığını, öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Masatlı ayrıca, öğrencilerden tatilde dinlemelerini isteyerek kitap okumalarını tavsiye etti.