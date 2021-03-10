Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Ardahan Kent Ormanlarında da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı, kartpostallık görüntüler meydana geldi. Şehir merkezinde soğuk ve don etkili olurken Kent ormanlarını adeta bir halı gibi örten kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanla kaplı alanlar göz kamaştırdı.

Fotoğraflarla kayıt altına alınan bölgede kar yağışı sonrası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.