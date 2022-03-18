Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Ardahan Valiliği ile Türk Kızılayı Ardahan Şubesince lösemi hastalığıyla mücadele eden, ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezindeki tıra gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Yoğun katılım sağlayan vatandaşlara, görevliler kök hücre nakli konusunda bilgi verdi.

Doğu Anadolu Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Abdullah Özer, "Türk Kızılayı başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada birçok alanda faaliyet göstermekte. Bu geniş kapsamlı görevlerinden bir tanesi de ülkemizin kan ve kan ürünlerini karşılamak. 2009 yılında güvenli kan temini projesiyle birlikte ülkemizin kan ihtiyacını karşılama görevini yürütmeye devam ediyoruz. Bununla beraber 2014 yılında Sağlık Bakanlığımızın kan hizmetlerine vermiş olduğu bir görev mevcut. Bu da ilik nakli bekleyen, kök hücre bekleyen hastalarımız için kök hücre bankasına bağışçı kazanım projesiydi. Türk kök projesi kapsamında tedavi şansı azalmış hastalarımızın ilik nakli tedavisini gerçekleştirebilmek için ilik bankasına bağışçı kazanım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Ardahan'da kök hücre bağışı organizasyonu düzenledik. Burada bağışlanan bir kök hücre ülkemizde veya dünyanın başka bir ucunda ihtiyaç sahibi olan insanlarla eşleşecek. Biyolojik kardeşinin hayata tutunmasına katkı sağlayacak" dedi.

Ardahan'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına ciddi manada katılım sağlandığını söyleyen Özer, "Ardahan halkı gerçekten bu işin önemini biliyor. Bizlerden de gerekli bilgileri alarak iştirak ediliyor. Şifa bekleyen hastaların bir an önce eşleşme gerçekleştirmek için havuzu genişletmek adına tüm Türkiye'de aynı anda farklı noktalarda kök hücre bağışı organizasyonları yapılıyor. Bu bağlamda da Ardahan'dayız. Ardahan halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kampanya iki gün sürecek.