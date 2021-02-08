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Ardahan'da korkutan yangın: Bir ev küle döndü

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 114 haneli Çataldere köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmesi ile yangın bitişikte bulunan ahır ve evlere sıçramadan kontrol edildi. Ardından Ardahan Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Halil Bilgin'e ait olduğu öğrenilen evdeki yangın, uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.


Köyde paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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