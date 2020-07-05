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Ardahan'da Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı konferansla bağlandığı Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES’in açılış töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konferansla bağlandığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES'in açılış töreni yapıldı.


Ardahan'dan başlayarak Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri üzerinde kurulan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın canlı konferansla bağlandığı açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ardahan Vali Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "125 Mw kurulu gücünde yaklaşık tam kapasitede çalıştığı de 290 milyon Kw saat yıllık elektrik üretecek. 740 bin haneye elektrik sağlayacak. Bu anlamda Ardahan'in en büyük elektrik santralini devreye alıyoruz. Bu tesisin yapımı esnasında yaklaşık 1000 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında civar köylerimize ve çiftçilerimize destek sağlandı" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komutuyla kurdela kesilerek baraj ve HES hizmete başladı.

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