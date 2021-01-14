Ardahan'da Koronavirüs aşılaması, Vali Hüseyin Öner'in de katıldığı program ile başladı

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner'in katıldığı program ile Koronavirüs aşısı yapılmaya başladı. İlk aşı sağlık çalışanlarına yapıldı.

Devlet Hastanesinde ki aşı programında konuşan Vali Öner, Ardahan ve Göle Devlet Hastaneleri ile il ve ilçe aile sağlığı merkezleri olmak üzere toplam 51 birimde aşı çalışmalarının başladığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün, tüm yurtla birlikte ilimiz Ardahan'da da Koronavirüs Covid-19 pandemisi ile mücadele çerçevesinde farklı bir aşamaya geçmiş oluyoruz. İlk aşılarımızı sağlık çalışanlarımıza yapıyoruz. Aşı uygulaması ile birlikte hastalığın yayılma hızını azaltma ve diğer uygulamalarla birlikte gelecekte inşallah hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik umutlarımızı artıran önemli bir süreci başlatmış oluyoruz. Ardahanlı hemşehrilerimizden, vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Tek başına aşılamanın bu hastalıkla mücadelede yeterli olmayacağını uzmanlar bir çok defa dile getirdi. Bugüne kadar, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunca alınmış tedbir kurallarına uymaya aynı şekilde özen göstereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Hastalıkla mücadelede arzu ettiğimiz neticeye ulaşabilmemiz için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve yetkililerin duyurduğu tedbir kurallarına uymaya devam etmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım. Bu vesileyle bugüne kadar bu hususta emek sarfeden sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın çalışmalarına vefa sosyal destek çalışanlarına, her düzeyde ki kamu çalışanlarına, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşılama uygulaması hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın, halkımızın sağlıklı ve huzurlu yaşamasına vesile olsun.”

Vali Öner”in değerlendirmelerinin ardından İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, “Aşı olan vatandaşların kendilerini sonra ki süreçlerde de iyi korumaları gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmeleri gerekiyor” dedi

Halk Sağlığı Başkanı Ulaş Şentürk de, aşı olanların 15 dakika boyunca gözetim altında tutulacağını, aşıların yan etki bakımından diğer aşılardan farkı bulunmadığını söyledi.

Programda, ilk Koronavirüs aşısı Sağlık Başkanı Ulaş Şentürk ve Hastane Başhekimi Ömer Kazcı'ya yapıldı.

Randevu sistemine göre tüm sağlık çalışanlarına Koronavirüs aşısı yapılıyor.