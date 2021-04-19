Ardahan'da kumarbazlara ceza yağdı

Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Lehimli köyünde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye, 16 bin 988 lira ceza keserken, ev sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan yasal işlem başlattı.