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Ardahan'da kumarbazlara ceza yağdı

Ardahan merkeze bağlı Lehimli köyünde İçişleri bakanlığının genelgesini ihlal ederek, bir evde kart oyunu oynayan 8 kişiye 16 bin 988 TL para cezası uygulandı.


Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Lehimli köyünde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.


Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye, 16 bin 988 lira ceza keserken, ev sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan yasal işlem başlattı.

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