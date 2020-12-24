İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ardahan'da kurt sürüsü karayoluna indi

Ardahan’da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.

Ardahan'da karla mücadele ekipleri karayoluna inen kurt sürüsünü görüntüledi.


Kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan'da aç kalan kurt sürüsü karayoluna indi. Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi'nde karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekipleri, yola inen 5 kurdu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalan kurtlar, araç sesinden ürkmedikleri gözlendi.


Bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurt sürüsü daha sonra açık arazide ilerlemeye devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.