Ardahan'da Kütüphane Haftasında okuma etkinliği düzenlendi

Ardahan Halk Kütüphanesi'nde bu yıl 59'ncusu gerçekleştirilen 'Kütüphane Haftası' kutlama programına, il milli eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, buradaki amacın okuma alışkanlığına dikkat çekmek olduğunu söyleyerek, ''Öğrencilerimiz okuma alışkanlığını kazanmalı. Bu alışkanlık hayatları boyunca yaşantılarında önemli bir rol oynayacaktır. Bu etkinlikler kitaplara olan ilginin arttırılması açısından çok önemli. İl Halk Kütüphanesi ilimizdeki en önemli kaynaklardan biri ve öğrencilerimizin burayı kullanarak bilgi edinmeleri çok önemli'' dedi.