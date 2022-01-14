Ardahan'da kütüphane sayısı gün geçtikçe artıyor

Federasyon tarafından Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz İlk ve Ortaokulu, Göle Şehit Recep Kılıç Ortaokulu, Damal Burmadere İlk ve Ortaokulu ile Çıldır Şehit Taner Karadeniz Ortaokulunda kütüphane oluşturularak, kitaplarla donatıldı.

Tunçoluk Köyünde, Şehit Güven Yılmaz İlk ve Ortaokulu Kıyasettin Demir Kütüphanesinin açılışı için düzenlenen programa katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Federasyon Başkanı Orhan Çerkez, köy muhtarı ve köy halkının da katılımı ile açılışı gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezen Vali Öner, şunları söyledi: “Ardahan il genelindeki eğitim kurumlarımızda öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için gerekli olan tüm donanım ve uygulamaları devletimiz sağlamaktadır. Bu noktada ilimizin mevcut eğitim kurumlarının fiziki şartları ve sunduğu imkanlar, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Devlet imkanlarının yanı sıra eğitim denilince heyecan duyan ve bu işe destek sağlayan STK'larımız ve iş insanlarımızın da bugün olduğu gibi zaman zaman desteklerini görüyoruz. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Ben bu kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen ARDAFED yönetim kuruluna ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) Başkanı Orhan Çerkez'de yaptığı konuşmada, ''Başlatmış olduğumuz her okula bir kütüphane projesi kapsamında bugün 4 adet kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz insan hayatında kütüphane çok önemli bir yere sahip. Kitap bilimin ve teknolojinin temel unsurudur. Bilgi kaynaklarının tümü kütüphanelerde bulunur. Herkesin evinde bir kütüphane vardır ama zengin bir kütüphane yoktur. İnsanlar istedikleri bilgi ve belgelere burada ulaşır. Bu kapsamda bizlere destek olan tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Açılışların ardından öğrencilerle birlikte kütüphanede 10 dakika kitap okuma etkinliği yapıldı.