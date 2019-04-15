Ardahan'da mahalle sakinleri çevre temizliği yaptı

Ardahan'da, Halilefendi mahallesinde bulunan tarihi kale çevresi, mahalle muhtarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler tarafından temizlendi.

Ardahan'da Halilefendi mahallesi muhtarı Yaşar Ekemkçi, 'Bir çöp poşeti kap gel' kampanyası başlatarak mahalle sakinlerini temizlik çalışmalarına destek olmaya çağırdı. Çöp poşetini kapan mahalle sakinleri temizlik kampanyasına katılıp tarihi Ardahan kalesi çevresine atılan çöpleri topladı.

Muhtar Ekmekçi'nin 'Bir çöp poşeti kap gel' kampanyasına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Bir araya gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle tarihi Ardahan kalesi çevresinde temizlik yaptı. Kale etrafına atılan çöpler toplanarak çöp poşetlerine dolduruldu.

Ekmekçi, ''Bir kampanya başlattım. Eğer örnek olabilirsek ne mutlu bana. Herkes kapısının önünü temizlesin istiyorum. Çöpünü toplasın istiyorum. Yerel yönetimlerin halka hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir gerçek ama emektar arkadaşlarımıza yardımcı olmak da bizim insanlık görevimiz. Mahallemizi temizlemek demeyelim de kalanları, artanları, çocukların attıklarını topluyoruz diyelim. Burada biz bir sürü cam topladık. Burada çocuklarımız oynuyor. Biz yaşadığımız dünyayı temiz tutmazsak, yaşamayalım o zaman.'' dedi.