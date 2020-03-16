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Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan kent merkezinde ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.


Ardahan'da sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gece başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen güne karla uyandıklarını belirten Ardahanlılar bu duruma alışkın olduklarını söyledi. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları ise küreklerle temizledi.

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