Ardahan'da mera toplantısı düzenlendi

Valilik Toplantı Salonunda ki toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe Jandarma Komutanları, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve merası bulunan köylerin muhtarları katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Ardahan'ın geniş doğasıyla birlikte önemli meralara sahip bir il olduğunu söyleyen Vali Mustafa Masatlı, şunları söyledi: “İlimiz genelindeki ihtiyaç fazlası meraların ihaleyle kiralanması hususunu burada ilgili kamu kurumlarımız ve yöneticilerimiz, STK ve Siyasi Parti temsilcileri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Ziraat Odası Başkanı ve muhtarlarımızla birlikte istişare edip, hem meralarımızı korumak hem de ihtiyaç fazlası meraların kullanımında ortak bir görüşe varmak için bu toplantıyı düzenledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Mera Kanununa ilişkin bir mevzuatı vardır. Biz bu mevzuat çerçevesinde, hem kırsalda ki vatandaşımızın hakkını korumak hem de meralarımızın gelişi güzel veya yasal olmayan yollarla kullanımının önüne geçmek durumundayız. Çobanlar ve göçerler iyi araştırılmalı, gerekirse güvenlik birimlerimizden güvenli olup olmadıkları, herhangi bir terör örgütüne eğilimlerinin olup olmadığı öğrenilmelidir.”

Toplantıda, Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk, Valilik Genel Emrinde yer alan kanun maddeleriyle ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.