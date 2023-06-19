Ardahan'da Millet Bahçesi İnşaat Çalışmaları devam Ediyor

Kura Nehri ve Ardahan Kalesi'nin kesiştiği Aziziye Kışlası içinde Millet Bahçesi'nde tescilli tarihi binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesine devam ediliyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Vekili Şahin Demir, Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız ve diğer kurum amirleri ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Öner, tarihi bahçe restorasyon çalışmaları ile devam eden peyzaj çalışmaları denetledi ve Özel İdaresi yetkilileri ile yüklenici firma yetkililerinde çalışmalar hakkında durumu bilgi aldı .

Vali Öner, Millet Bahçesinin, Ardahan Kalesi ve Kura Nehri ile entegre olarak Ardahan'ın en önemli değerleri, içinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar Fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan'ın hizmetine gireceğini söyledi.