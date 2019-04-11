Ardahan'da muhalefet iktidar oldu

Oturum en yaşlı üye sıfatıyla seçimlere başkanlık yapan CHP Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu tarafından yönetildi. Seçimlerde CHP'nin Meclis Başkanlığı için Murat Dalanbay aday gösterilirken, AK Parti'den ise Levent Bilgili'nin Meclis Başkanlığı için aday oldu.

İl Genelinde AK Parti'nin 7 meclis üyesi çıkardığı Ardahan'da, CHP 6 İl Genel Meclis üyesi çıkarmıştı. Damal'da Bağımsız İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Murat Dalanbay'ın CHP'ye katılımıyla İl Genelinde her iki partide 7-7 eşitlik sağlanmıştı. Yapılan seçimlerde her iki adayda 7'şer oy aldı. Seçim sonucunu kura belirledi.

Kurada çıkan isim CHP'li Murat Dalanbay oldu. Dalanbay İl Genel Meclisinin yeni Başkanı oldu.

İl Genel Meclis üyeleri şu şekilde;

AK PARTİ İL GENEL MECLİS ÜYELERİ Levent Bilgili, İsmail Oğuzorhan, Selami Şenel, Doğan Yıldırım, Nihat Ülvan, Gürbüz Arpaçay, Erdal Kurukaya

CHP İL GENEL MECLİS ÜYELERİ Baha Yunusoğlu, Murat Dalanbay (Meclis Başkanı) Sırrı Atalay Cantürk, Vahit Atasoy, Necmettin Taşçı, Binali Özek, Yüksel Yılmaz