İhlas Haber Ajansı

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Ardahan'da Nevruz coşkusu

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Ardahan’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz, Ardahan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Milli Egemenlik Parkı önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalarda Vali Hüseyin Öner yumurta tokuşturdu, ateşin üzerinden atladı, vatandaşlarla birlikte halay çekti.


Etkinliklere valinin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Badem, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.


Vali Öner ve diğer yetkililer, etkinliklere katılan vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu.

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