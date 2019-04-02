İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ardahan'da Nisan'da kar sürprizi

Ardahan’da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.


Ardahan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dışarı çıkan Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın tarım için bereket getireceğini söyledi.


Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.