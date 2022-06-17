Ardahan'da öğrencilerin karne heyecanı

Ardahan'da 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sona ererken, öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Şehit Asım Bey İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, pandemi sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini söyledi. Bulut, ''163 okulumuzda bin 400 derslikte, bin 450 öğretmen ve 17 bin 834 öğrenci ile tatile girdik. Buna tatil dememek gerek. Çünkü çalışmalarımız sürecek. Özellikle Covid-19 nedeniyle bazı sorunlar oluştu. Bunların telafisi için bazı çalışmalarımız olacak. Amacımız bu dönemi dolu dolu geçirmektir. Meslek liselerinin üretime yönelik çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Gıda sektöründe oluşan krizi bakanlık dikkate alarak tarım liseleri ve tarım liselerinin olmadığı yerlerde de meslek liseleri bünyesinde açılan hayvan yetiştiriciliği bölümleri olarak yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu şekilde şimdiden bütün öğrencilerimizin sağlıklı bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin hayata tutunmaları da bizim için çok önemli. Dolayısıyla akademik başarı bir yere kadar, asıl hayata tutunmaları sosyal ve psikolojik anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunmalarıdır'' dedi.

Karne dağıtım törenine Ardahan Vali Yardımcısı Şahin Demir de katıldı.